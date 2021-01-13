Даже при росте пенсии не догонят инфляцию, считает Виталий Калугин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2022 году российские пенсионеры могут остаться без дополнительных индексаций выплат из-за нехватки средств в бюджете. Принимаемые законы не будут работать после выборов в Госдуму, а система пенсионных баллов не позволит пенсиям увеличиться. Таким прогнозом с URA.RU поделился экономист Виталий Калугин.

«Пенсионный фонд уже сейчас дырявый, дальше ситуация будет ухудшаться. Пройдут выборы в Госдуму, популистские вещи кончатся, и мы вернемся к обычной системе пенсионных баллов. А баллы будут либо удерживать пенсию от роста, либо даже уменьшать ее. Но беспокоиться уже никто не будет, ведь выборы пройдут», — заявил URA.RU Калугин. Эксперт также прогнозирует, что даже при росте пенсии не догонят инфляцию.

Дополнительная индексация в 2021 году не нужна вообще, добавил экономист и политолог Никита Масленников. Но пенсионерам не стоит переживать и за следующий год. «Индексация [пенсии] должна покрывать инфляцию. В нынешнем году это уже сделано, поэтому такие законопроекты депутатов выглядят, как предвыборные. Кроме того, мы видим, что на 2022 год пенсии тоже защищены. Но для серьезного прорыва нужно переделывать пенсионную систему. Прежде всего, реформировать то, как работают пенсионные баллы», — сказал URA.RU Масленников.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР собирались внести законопроект об индексации страховых и социальных пенсий чаще одного раза в год. При этом документ не обязывает часто повышать выплаты, а только создает для этого возможность.