В Челябинской области растет смертность от коронавируса

В Челябинской область вновь растет число заразившихся COVID и умерших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 15 января, зафиксировано 292 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 289, днем ранее 291), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Снижение заболеваемости, начавшееся перед Новым годом, прекратилось.

Одновременно несколько дней подряд растет и смертность. За прошедшие сутки умерло 16 человек, накануне 15, днем ранее 14. При этом в дни каникул умирало не более 8-9 человек, а рекорд суточной смертности для региона — 17 умерших.

«С начала пандемии произошло 39 977 случаев заражения, сейчас лечение проходят 13 229 южноуральцев. Умерли 16 человек, из них 10 — непосредственно от ковидной пневмонии. Для остальных коронавирусная инфекция осложнила имеющиеся тяжелые болезни», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 390 человек, с начала пандемии — 25 278 жителей области.

До 24 января в Челябинской области продлен введенный с начала пандемии режим повышенной готовности. 11 января губернатор Алексей Текслер смягчил карантин, сняв запрет на ночную работу кафе и ресторанов. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и ограничений, связанных с пандемией.