Юноша, упавший с крана в Кургане, хотел сделать эффектные фото

Подросток, сорвавшийся с башенного крана на стройплощадке в Кургане, пытался сделать фотографии с большой высоты. Информация об этом опубликована в официальной группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
«Безрассудный поступок молодого человека, забравшегося сегодня ранним утром по строительному крану на уровень 18-го этажа с целью получить эффектные снимки, привел к трагическим последствиям. Сорвавшись с высоты, подросток рухнул вниз, на площадку башни крана на уровне пятого этажа», — говорится в сообщении. Пострадавший получил тяжелые травмы, но остался жив.
На помощь подростку выезжали сотрудники Службы спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области Григорий Назаров, Александр Гаврилов, Николай Менщиков и Николай Кузьмин. Им пришлось работать в условиях ограниченного пространства на опасной высоте, при сильном ветре и морозе, на обледенелых металлических конструкциях. Пострадавшему наложили шины, его укутали в одеяло и опустили вниз на щите с помощью троллея, а затем передали бригаде медиков.
18-летний подросток сорвался с крана на стройке 18-этажного дома рано утром 13 января, сообщало ранее URA.RU. Инцидент произошел в Заозерном районе Кургана.
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