12 января 2021

Юноша, упавший с крана в Кургане, хотел сделать эффектные фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилых домов. Курган, кран, стройка
Подросток залез на высоту 18-го этажа, чтобы сделать фотографии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подросток, сорвавшийся с башенного крана на стройплощадке в Кургане, пытался сделать фотографии с большой высоты. Информация об этом опубликована в официальной группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Безрассудный поступок молодого человека, забравшегося сегодня ранним утром по строительному крану на уровень 18-го этажа с целью получить эффектные снимки, привел к трагическим последствиям. Сорвавшись с высоты, подросток рухнул вниз, на площадку башни крана на уровне пятого этажа», — говорится в сообщении. Пострадавший получил тяжелые травмы, но остался жив.

На помощь подростку выезжали сотрудники Службы спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области Григорий Назаров, Александр Гаврилов, Николай Менщиков и Николай Кузьмин. Им пришлось работать в условиях ограниченного пространства на опасной высоте, при сильном ветре и морозе, на обледенелых металлических конструкциях. Пострадавшему наложили шины, его укутали в одеяло и опустили вниз на щите с помощью троллея, а затем передали бригаде медиков.

18-летний подросток сорвался с крана на стройке 18-этажного дома рано утром 13 января, сообщало ранее URA.RU. Инцидент произошел в Заозерном районе Кургана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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