12 января 2021

Подросток сорвался с крана на стройке в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка новогодней ёлки на центральной площади. Курган, зима, строительный кран, новостройка, стройка
Подросток выжил после падения с крана (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подросток сорвался с башенного крана на стройплощадке в Заозерном районе Кургана. Происшествие произошло рано утром 13 января, сообщает группа «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

На месте происшествия работали специалисты Поисково-спасательной службы Курганской области. «Молодой человек лежал на площадке крана, на высоте пятого этажа. При падении он получил множественные тяжелые травмы, но находился в сознании», — говорится в сообщении. Спасательные работы пришлось проводить в экстремальных условиях: сильный ветер, мороз, обледенелые железные конструкции.

Факт происшествия URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По их данным, пострадал юноша 2002 года рождения. Инцидент произошел на месте строительства 18-этажного дома. Что делал молодой человек на территории стройки — неизвестно. «Спасатели оказали ему первую медицинскую помощь, наложили шины, а затем при помощи альпинистского снаряжения спустили вниз, где передали пострадавшего бригаде реанимобиля», — сообщили в ГУ МЧС по Курганской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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