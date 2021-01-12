12 января 2021

Министр гарантировал работу всем главврачам Екатеринбурга. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, карлов андрей
Андрей Карлов объявил о своем решении на одном из последних совещаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После ликвидации управления здравоохранения Екатеринбурга контракты с главврачами городских больниц будут продлены на три года. Такое решение в начале 2021 года было принято региональным министром здравоохранения Андреем Карловым, сообщил источник URA.RU в медицинских кругах. По его словам, это новая практика для городской медицины.

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«В предыдущие годы контракты с главврачами Екатеринбурга заключались на год и впоследствии продлевались на этот же период, если к врачам не было вопросов. Но после того, как управление городским здравоохранением перешло на уровень области, Карлов распорядился продлить соглашения с каждым из главврачей на три года», — поделился инсайдер.

Другой собеседник агентства при этом отметил, что «при возникновении серьезных замечаний» контракты с управленцами могут быть расторгнуты в обычном режиме. В пресс-службе свердловского минздрава не ответили на звонок URA.RU.

С 1 января горздрав Екатеринбурга (который назначал и увольнял главврачей) прекратил существование. Отныне, как и в других свердловских городах, медучреждениями управляют областные власти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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