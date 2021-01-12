В Перми ребенка без маски высадили из автобуса на мороз

В Перми 13-летнего школьника высадили из автобуса маршрута № 20 Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми школьника без маски высадили из автобуса, когда на улице было около 20 градусов ниже нуля. Об этом в соцсетях сообщила мать ребенка. Она пояснила, что из-за этого ее тринадцатилетний сын пять кварталов шел пешком домой за маской.

«Сына высадили из автобуса маршрута №20 (с ул. Адмирала Ушакова автобус отошел в 13:28), следовавшего в сторону центра из Закамска, потому что у него не оказалось с собой защитной маски», — приводит слова женщины паблик «Подслушано Пермь» соцсети «ВКонтакте». Женщина говорит, что у ее сына при этом была с собой предоплаченная транспортная карта и она не знает, как из сложившейся ситуации мог выйти ребенок.

URA.RU попросило прокомментировать ситуацию пресс-службу департамента транспорта администрации Перми. Также агентство обратилось к перевозчику ООО «Автомиг», который обслуживает маршрут № 20. Когда представитель компании узнала, что к ней общается корреспондент URA.RU, то без объяснения причин прекратила разговор. На повторные звонки не отвечала.