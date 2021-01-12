В Челябинске озвучили программу визита министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Он прибудет в город по инициативе губернатора региона Алексея Текслера 22 января. Подробности сообщили URA.RU в пресс-службе областного министерства образования.
«Визит федерального министра запланирован на 22 января. План мероприятий очень плотный, первой заявлена встреча с губернатором», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В минобразования добавили, что Фалькова в Челябинске ждали с прошлого года после неоднократных приглашений от губернатора, однако из-за ряда причин, в том числе и ковидных ограничений, визит министра откладывался. Поездки в графике распланированы во второй половине дня до позднего вечера.
«Ключевым поводом для визита станет подписание соглашения о консорциуме между тремя вузами региона: ЧелГУ, ЮУрГУ и МГТУ. Кроме того, Фальков и Текслер обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества и возможность федеральной поддержки для подготовки кадров, которые входят в перечень приоритетных направлений для развития региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Фальков посетит челябинские вузы, где ему продемонстрируют последние достижения в сфере образования, а также новые общежития для студентов. Кроме того, с участием министра в Челябинске состоится торжественное открытие регионального представительства Уральского отделения РАН (Российской академии наук).
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