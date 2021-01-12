12 января 2021

В Челябинске раскрыли детали визита федерального министра. В планах — договор с Текслером

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференции в ТАСС министра образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Москва, фальков валерий
Валерий Фальков прибудет в Челябинск 22 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске озвучили программу визита министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Он прибудет в город по инициативе губернатора региона Алексея Текслера 22 января. Подробности сообщили URA.RU в пресс-службе областного министерства образования.

«Визит федерального министра запланирован на 22 января. План мероприятий очень плотный, первой заявлена встреча с губернатором», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В минобразования добавили, что Фалькова в Челябинске ждали с прошлого года после неоднократных приглашений от губернатора, однако из-за ряда причин, в том числе и ковидных ограничений, визит министра откладывался. Поездки в графике распланированы во второй половине дня до позднего вечера.

«Ключевым поводом для визита станет подписание соглашения о консорциуме между тремя вузами региона: ЧелГУ, ЮУрГУ и МГТУ. Кроме того, Фальков и Текслер обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества и возможность федеральной поддержки для подготовки кадров, которые входят в перечень приоритетных направлений для развития региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Фальков посетит челябинские вузы, где ему продемонстрируют последние достижения в сфере образования, а также новые общежития для студентов. Кроме того, с участием министра в Челябинске состоится торжественное открытие регионального представительства Уральского отделения РАН (Российской академии наук).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...