«Таганский ряд» подыграет властям на выборах мэра Екатеринбурга

Группа «Таганский ряд» выдвинула на выборы главы Екатеринбурга спарринг-партнера для врио мэра Алексея Орлова. Им стал Александр Коткин — исполнительный секретарь Верх-Исетского отделения «Единой России», которого связывают с депутатом гордумы, лидером Верх-Исетского отделения «Единой России» Сергеем Мелехиным и депутатом свердловского Заксобрания от Верх-Исетского района, совладельцем «Таганского ряда» Анатолием Никифоровым.
Из слов Коткина следует, что он не намерен всерьез конкурировать с Орловым. «Я хочу, чтобы наш город был самым лучшим в мире — с хорошими дорогами, довольными людьми. Но это все мы можем сделать только вместе с нашим лидером — Алексеем Валерьевичем Орловым», — сказал Коткин URA.RU. На вопрос, обсуждал ли он свое выдвижение с Никифоровым или Мелехиным, Коткин не ответил.
Имеющийся у редакции телефон Никифорова на момент публикации был недоступен. Мелехин не ответил на звонок URA.RU. Осенью 2020 года Мелехин и Никифоров продвигали своего кандидата на выборах в гордуму Екатеринбурга. Считалось, что эти действия не были согласованы ими с руководством региона и свердловской «ЕР».
Помимо Коткина, на конкурс на место мэра Екатеринбурга 13 января заявились активист «Яблока» Дмитрий Калинин и горожанин Сергей Тиунов. В общей сложности число кандидатов достигло шести. Ранее документы для участия в конкурсе подали бывший помощник Анатолий Никифорова, советник свердловского губернатора Игорь Рубцов, справедливоросс Андрей Бычков, предприниматель Евгений Лоскутов. Сам Орлов, который исполняет обязанности мэра с 22 декабря 2020 года и которого называют следующим мэром Екатеринбурга, пока не предоставил документы конкурсной комиссии.
Примем заявок от претендентов продлится до 22 января. 1 февраля комиссия рекомендует гордуме одного или нескольких кандидатов из числа подавших документы, а 9 февраля депутаты выберут нового градоначальника.
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