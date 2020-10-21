Губернатор Куйвашев накажет спонсора «Единой России» за интригу

Евгений Куйвашев (на фото) дал понять, что Анатолий Никифоров столкнется с проблемами на выборах 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат свердловского Заксобрания, совладелец «Таганского ряда» и один из спонсоров свердловской «Единой России» Анатолий Никифоров столкнется с проблемами при переизбрании на новый срок. Как сообщили источники URA.RU, такой сигнал губернатор Евгений Куйвашев дал своему окружению, реагируя на несанкционированное вмешательство статусного политика в довыборы в думу Екатеринбурга. Хотя сейчас Никифоров пытается загладить вину.

Основными кандидатами на довыборах в гордуму Екатеринбурга, намеченных на 22 ноября, считаются бизнесмен Виталий Чачин (округ №9, Ленинский район) и экс-справедливоросс Антон Швалев (округ №3, Верх-Исетский район), которые по инициативе губернатора были выдвинуты от «Единой России». Восстановление большинства «ЕР» в думе, утраченного после некоторых пертурбаций, — принципиальное для губернатора дело.

Анатолий Никифоров поддерживал на довыборах своего помощника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несмотря на это, Никифоров продвигал в Верх-Исетском округе своего помощника Игоря Рубцова. Бизнесмен хотел усилить собственные позиции в гордуме. Сейчас к фракции «Таганского ряда» относят двух депутатов — вице-спикера Виктора Тестова и Сергея Мелехина (через которого Никифоров контролирует верх-исетскую ячейку «ЕР»). Желание Никифорова расширить число своих представителей в думе, по неподтвержденной информации, могло быть связано с якобы имеющим место конфликтом между Никифоровым и Тестовым, который сблизился со спикером думы Игорем Володиным.

Сначала Рубцов заявился на праймериз «Единой России», добавив итогам голосования непредсказуемости, а затем принял участие в демарше пятерых кандидатов. Во время собрания 25 сентября они покинули зал в знак протеста против изменения правил праймериз в последний момент и обещали направить жалобу секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку. А через несколько дней Рубцов зарегистрировался на довыборы в качестве самовыдвиженца и начал собирать подписи, чтобы впоследствии составить конкуренцию Швалеву. На этом этапе, по информации URA.RU, секретарь свердловской «Единой России» Виктор Шептий попросил губернатора лично позвонить Никифорову и напомнить ему о партийной дисциплине. Однако губернатор счел такую меру излишней, сообщают источники агентства. Впоследствии Рубцов все-таки снялся с довыборов, не став подавать в избирком подписи горожан.

«Евгений Владимирович ясно дал понять, на кого рассчитывает в кампании. И то, как вели себя некоторые группы, стало неожиданностью для всех», — описал настроения в резиденции губернатора инсайдер.

Чтобы объясниться, Никифоров в течение последних недель пытался попасть на встречу к главе региона. Куйвашев принял его в середине октября, делятся инсайдеры. На встрече депутат объяснил, что не имел целью торпедировать его распоряжение. «Никифоров сказал, что хотел помочь команде губернатора и провести кандидата, лояльного ей. Но в ответ услышал вопрос, просил ли его кто-то об этом», — поделился источник. Другой инсайдер — в городских структурах власти — подтверждает слова Никифорова. «Он действительно не знал, кого губернатор хочет видеть в Верх-Исетском округе, поэтому занял позицию: поскольку никто ему не говорит, кого Куйвашев поддерживает на довыборах, он ведет своего кандидата», — рассказал он.

Кроме того, Никифоров, как сообщают собеседники URA.RU, проинформировал главу региона о желании принять участие в выборах в Заксобрание в 2021 году и готовности помочь властям своими ресурсами. «Но не получил на это четкого ответа», — рассказал областной чиновник. По информации агентства, после встречи бизнесмен транслировал своему окружению, что встреча прошла хорошо и ему удалось отвести угрозу. «Но губернатор в то же время намекнул, что у Никифорова могут возникнуть проблемы с переизбранием [в свердловский парламент]», — делятся в команде Куйвашева. На момент публикации Никифоров не ответил на звонки корреспондента. В департаменте информполитики не стали комментировать ситуацию.

Для того, чтобы отказать Никифорову в выдвижении в Заксобрание, властям необходимо понимать, кто может заменить его в депутатском корпусе, считает политолог, гендиректор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. «Насколько я понимаю, сейчас такого человека нет. У Никифорова есть собственный ресурс (он может избраться и без привлечения бюджетников), авторитет в округе, он серьезно помогает „Единой России“ в Верх-Исетском районе — все это нельзя не учитывать. Поэтому такие разговоры — скорее, воспитательная мера», — оценил эксперт перспективы Никифорова, который избирается в свердловский парламент с 2008 года.