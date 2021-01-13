РАН: Роскосмосу следует отложить лунную программу

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, рогозин дмитрий
Лунную программу предложили пересмотреть после доклада Дмитрия Рогозина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская академия наук порекомендовала «Роскосмосу» отложить создание сверхтяжелой ракеты-носителя для полета к Луне. Поводом стал доклад главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«Совет РАН рекомендует госкорпорации „Роскосмос“ обратиться к президенту РФ с предложением, предусматривающим корректировку „Основ государственной политики РФ в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу“ в части переноса срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса», — говорится в решении Совета по космосу РАН. При этом представители совета настаивают на обязательной проработке применения в проекте самых перспективных и экономически оправданных технологий.

Помимо лунной программы Совет РАН предложил пересмотреть сроки полета Международной космической станции. По словам представителей совета, РФ участвует в программе МКС до 2025 года. Дальнейшее продолжение полета российского сегмента станции неизбежно приведет к увеличению доли ресурсов, расходуемых для эксплуатации модулей, принадлежащих России, говорится в документе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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