Экс-мэр Челябинска избавляется от бизнеса

Сергей Давыдов закрывает часть бизнеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший глава администрации Челябинска Сергей Давыдов ликвидирует свои бизнес-активы. Перед Новым годом прекратили работу три компании, которые ему принадлежали, следует из сервиса СБИС. Источник URA.RU заявил, что это связано с изменением структуры бизнеса.

По данным сервиса СБИС, с 21 декабря Давыдов ликвидировал компании «Арендастрой», «Изумруд» и юрфирму «Фабюс». Компании занимались отделочными работами, юридическими услугами и кондитерскими изделиями. Кроме того, в мае прекратили работу компании ООО «Стройотделка» и ООО «Челс». «Развитые бизнес-направления, которые закрыл Давыдов, сейчас развивает его сын с собственными фирмами. Давыдов-старший за собой оставил гостиничный бизнес и пару профильных фирм», — заявил URA.RU источник.

Сам экс-чиновник, по словам источника, постоянно проживает в Челябинской области. В новогодние каникулы его видели в санатории «Еловое», где он постоянно проживает с семьей. «Ходили слухи, что он уедет на ПМЖ в Испанию, но этому помешала пандемия и пока у него там нет недвижимости. Долгое время Давыдов арендовал там виллу, но до пандемии купить собственный дом не успел», — заявил URA.RU источник.

Давыдов руководил мэрией Челябинска с мая 2010 года по декабрь 2014 года. После отставки привлекался к уголовной ответственности за крупные хищения из бюджета, два месяца провел в СИЗО. Затем обвинение переквалифицировали на ч.1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий), Давыдов погасил ущерб, выплатил штраф, и по ходатайству ФСБ дело было закрыто.

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