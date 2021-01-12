Вице-премьер рассказал Путину о проблемах с пермскими дорогами

В правительстве России обратили внимание на дороги Пермского края Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал президенту Владимиру Путину о проблемах с дорогами в Пермском крае. Речь об этом шла на совещании главы государства с членами правительства. Хуснуллин доложил президенту о результатах дорожного строительства в 2020 году и о планах на 2021—2022 годы. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

Путин отметил, что посмотрел представленные вице-премьером документы. «Руководители всех регионов мне хорошо известны. Они очень активно работают по развитию своих регионов», — сказал Путин. После чего президент зачитал список регионов-аутсайдеров по освоению денег на строительство дорог. Первым в нем значился Пермский край.

В минтрансе Пермского края URA.RU пояснили, что возможное упоминание края в числе аутсайдеров связано с тем, что большая часть дорожно-строительных проектов региона «разбита на этапы». «Проекты, запланированные к реализации в ближайшие три года, капиталоемкие и либо разбиты на этапы, либо находятся на стадии проектирования», — отметили в ведомстве.

К таковым, как указали в министерстве, относятся реконструкция ул. Строителей. Срок его реализации — до 2027 года. Еще один крупный проект на стадии прохождения госэкспертизы — первый этап трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная». Ее строительство начнется в текущем году.

В 2020 году общий объем дорожного фонда края превысил 18 млрд рублей. В 2021-22 годах в дорожную отрасль будет направлено более 55 млрд рублей. «Снижать набранные темпы регион не планирует», — заключили в краевом минтранспорта.