12 января 2021

Спикер думы из ХМАО попал в больницу с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Координационный совет представительных органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО и Думы ХМАО. Сургут, захаров петр, цыбулько николай
Спикер думы Нефтеюганска Николай Цыбулько (слева) пошел на поправку после заражения коронавирусом Фото: Алексей Андронов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Спикер думы Нефтеюганска Николай Цыбулько попал в больницу из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Цыбулько заболел коронавирусом во время новогодних каникул, у него пошло поражение легких. Поэтому было принято решение о госпитализации. Николай Ефимович человек возрастной, ему 70 лет, поэтому врачи решили не рисковать», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU в политических кругах Нефтеюганска отметил, что у Цыбулько отмечается положительная динамика в лечении. «Все надеется, что он уже пошел на поправку. Поскольку все произошло во время каникул, то аппарат думы на самоизоляции решено было не отправлять», — отметил источник. Сам Цыбулько не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев и ряд высокопоставленных чиновников мэрии также переболели коронавирусом. Им удалось справиться с болезнью без серьезных последствий для здоровья.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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