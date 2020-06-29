28 июня 2020
27 июня 2020

В ХМАО мэр отчитался о вспышке коронавируса в администрации

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет трех дум Тюменской области. Тобольск, дегтярев сергей
Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев выписался из больницы после лечения коронавируса Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Сергей Дегтярев сообщил, что его выписали из больницы после лечения коронавирусной пневмонии. Глава города чувствует себя хорошо и уточнил, что некоторое время проведет на больничном. Его обязанности некоторое время будут исполнять заместители, которые также переболели COVID-19.

«Тест на коронавирус у меня отрицательный, но официального подтверждения нет. Меня пока только выписали из больницы, сейчас выхожу на больничный», — рассказал Дегтярев в разговоре с корреспондентом агентства. По его словам, до этого врачи выписали из больницы двух его заместителей, оба вышли на работу. Один из них — Андрей Пастухов — будет замещать Дегтярева, пока он восстанавливается после болезни.

Глава города также заявил, что коронавирус перенесли еще два сотрудника администрации, однако не стал раскрывать информации об их самочувствии.

Коронавирус у Дегтярева обнаружили 10 июня, также положительный тест оказался у его заместителей Андрея Пастухова и Павла Прокоповича. Всего сообщалось о пяти случаях заражения среди сотрудников администрации.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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