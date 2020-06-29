В ХМАО мэр отчитался о вспышке коронавируса в администрации

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев выписался из больницы после лечения коронавируса Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Сергей Дегтярев сообщил, что его выписали из больницы после лечения коронавирусной пневмонии. Глава города чувствует себя хорошо и уточнил, что некоторое время проведет на больничном. Его обязанности некоторое время будут исполнять заместители, которые также переболели COVID-19.

«Тест на коронавирус у меня отрицательный, но официального подтверждения нет. Меня пока только выписали из больницы, сейчас выхожу на больничный», — рассказал Дегтярев в разговоре с корреспондентом агентства. По его словам, до этого врачи выписали из больницы двух его заместителей, оба вышли на работу. Один из них — Андрей Пастухов — будет замещать Дегтярева, пока он восстанавливается после болезни.

Глава города также заявил, что коронавирус перенесли еще два сотрудника администрации, однако не стал раскрывать информации об их самочувствии.

Коронавирус у Дегтярева обнаружили 10 июня, также положительный тест оказался у его заместителей Андрея Пастухова и Павла Прокоповича. Всего сообщалось о пяти случаях заражения среди сотрудников администрации.