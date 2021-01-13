Оценка рубля по «индексу бигмака» является некорректной, так как не учитываются основные факторы ценообразования. Поэтому говорить, что рубль — самая недооцененная валюта в мире нельзя. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился экономист Константин Селянин.
Ранее американские финансисты на основе «индекса бигмака» признали рубль самой недооцененной валютой в мире. По информации экспертов, российский рубль должен стоить не свыше 74 рублей, как сейчас, а около 24 рублей.
«Есть „индекс бигмака“, есть индекс „кофе с молоком“. Это, конечно, из разряда экономических анекдотов: к ним не надо относиться серьезно, поскольку, если говорить конкретно о бигмаке, то его цена определяется, начиная от традиций потребления и заканчивая располагаемыми доходами граждан», — подчеркнул Селянин.
Экономист добавил, что единственное, чем полезен «индекс бигмака» — это его динамика, поскольку она совпадает с динамикой валюты. «Если рубль слабеет, слабеет и „индекс бигмака“. Но я бы призвал не обращать на это большого внимания», — резюмировал Селянин.
Другой собеседник агентства, экономист Антон Любич уверен, что индекс по отношению к России может судить о занижении в стране уровня зарплат. «Статистика по „индексу Бигмака“ в переводе на русский язык означает, что страна автоматически искусственно занижает заработные платы своих рабочих», — уверен Любич. Эксперт предположил, что политика Минфина по занижению курса рубля связана с искусственным снижением реальной стоимости социальных обязательств бюджета и помощь со стороны ведомства российским экспортерам, продающим сырье за доллары, но рассчитывающимся с рабочими рублями.
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