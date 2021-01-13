The Economist: доллар должен стоить 24 рубля

Эксперты уверены, что курс рубля к доллару сильно занижен Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Курс российского рубля к доллару США сильно занижен, заявили эксперты журнала The Economist. По их подсчетам, доллар должен стоить не свыше 74 рублей, а около 24 рублей. Экономисты уверены, что на сегодняшний день российская валюта является самой недооцененной в мире.

Эксперты издания пришли к таким выводам благодаря расчету «индекса бигмака», который используется для определения паритета покупательной способности (ППС) и «реальных» обменных курсов валют. Согласно этой гипотезе, один и тот же товар должен стоить одинаково во всех странах мира.

«Обычный бигмак в США в январе 2021 года стоит в среднем 5,66 доллара, а в России — 135 рублей (1,81 доллара)», — пишут эксперты журнала The Economist. Таким образом, для уравнивания стоимости доллар должен стоить 23,85 рубля, тогда как в реальности он стоит дороже более, чем в три раза. По оценке специалистов, курс рубля занижен на 68% и 47,3% с учетом поправки на подушевой ВВП, что делает российскую валюту самой недооцененной в мире.

Ранее в разговоре с URA.RU экономист Никита Масленников заявил, что если США примут новые санкции против России, то курс российской валюты может обвалиться до 80-85 рублей за доллар уже к концу января. Однако доллар может ослабеть на фоне массовых беспорядков, проходящих в США, отметил экономист. Из-за этого можно ждать укрепления российской валюты до 70 рублей за доллар. А по прогнозу члена-корреспондента РАН Руслана Гринберга, в 2021 году рубль будет демонстрировать довольно активное поведение из-за серьезных колебаний цен на нефть, пишет « Утро.ру ».