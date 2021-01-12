Знаменитый защитник отстранен от дела экс-схиигумена Фото: С канала Всеволода Могучего на YouTube © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Сторонники отца Сергия перессорились из-за отказа отца Сергия от одного из его адвокатов — Ивана Миронова, обвинявшегося когда-то в покушении на главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. О том, что он больше не защищает отца Сергия, Миронов сообщил в стриме на YouTube.

«Сегодня меня уведомили, что появился письменный отказ от меня как от адвоката. Теперь я не могу иметь доступ в изолятор к отцу и не могу участвовать в следственных действиях и судебных разбирательствах. Это очень серьезный удар по защите, по той поддержке, которая оказывалась», — заявил Миронов в прямом эфире.

По его словам, за его отстранением от защиты отца Сергия стоит екатеринбургский адвокат Светлана Герасимова. «Я не знаю, чем [она] руководствовалась. Надеюсь, что здесь не было злого умысла, манипуляций сил, которые борются с отцом Сергием и монастырем», — сказал Миронов.

«Действительно, 11 января в присутствии адвоката Герасимовой и сотрудников СИЗО-7 Москвы отец Сергий уведомил адвоката Миронова, что отказывается от него как от защитника, — подтвердил URA.RU управляющий партнер адвокатского бюро „Бабиков и партнеры“ (где работает Герасимова) Павел Бабиков. — Отказ мотивирован тем, что отец Сергий не намерен политизировать свое дело: оно носит более глубокий экономический и религиозный характер».

Новость об отстранении адвоката вызвала бурное обсуждение в соцсетях. «Герасимову гоните вон, она предательница», — написал пользователь с ником «Правда» в комментариях под стримом Миронова. «Важно говорить, что отец Сергий — воскресший Серафим Саровский», — предложил Anton Sattva. «Что ты несешь, какой воскресший Серафим?» — ответил ему «Анатолий Петрович».

Досталось и соведущей эфира — журналистке и правозащитнице Еве Меркачевой: приверженцы Сергия принялись обсуждать ее предполагаемую национальность. Некоторые из них предрекли старцу скорую смерть. «У отца несколько дней… так чувствую», — написала Ната Ника.