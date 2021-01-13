Жириновский: Путин не уйдет до 2030 года

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Государственная Дума РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Владимир Жириновский предположил, что глава государства не заявится на выборы в 2030 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин может остаться у власти до 2030 года. Таким мнением поделился лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Пока будет. Чтобы отбить охоту у кого-то попытаться поломать все то, что было сделано при нем», — заявил Жириновский во время трансляции в Instagram, отвечая на вопрос «останется ли глава государства у власти после 2024 года». По словам либерал-демократа, вероятно Путин не пойдет на выборы в 2030 году.

Жириновский подчеркнул, что не является другом президента. Поэтому не может точно сказать о его планах. Однако, по его словам, Россия является сложной страной, которой выгодно, чтобы никто не знал, кто будет у власти после 2024 года.

Ранее лидер ЛДПР назвал возможных преемников Путина на посту главы государства. По его словам, президент будет выбирать из Михаила Мишустина, Сергея Собянина, Дмитрия Медведева и Сергея Шойгу. Однако, по словам Жириновского, президентом станет тот человек, которого страна ждет 30 лет, т. е. он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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