Жириновский: Путин не уйдет до 2030 года

Президент России Владимир Путин может остаться у власти до 2030 года. Таким мнением поделился лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
«Пока будет. Чтобы отбить охоту у кого-то попытаться поломать все то, что было сделано при нем», — заявил Жириновский во время трансляции в Instagram, отвечая на вопрос «останется ли глава государства у власти после 2024 года». По словам либерал-демократа, вероятно Путин не пойдет на выборы в 2030 году.
Жириновский подчеркнул, что не является другом президента. Поэтому не может точно сказать о его планах. Однако, по его словам, Россия является сложной страной, которой выгодно, чтобы никто не знал, кто будет у власти после 2024 года.
Ранее лидер ЛДПР назвал возможных преемников Путина на посту главы государства. По его словам, президент будет выбирать из Михаила Мишустина, Сергея Собянина, Дмитрия Медведева и Сергея Шойгу. Однако, по словам Жириновского, президентом станет тот человек, которого страна ждет 30 лет, т. е. он.
Подписывайтесь на URA.RU в