Жириновский раскрыл, кто станет президентом России после Путина

Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможных преемников президента России Владимира Путина. Свои предположения депутат озвучил в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
«Я знаю, кто является преемниками Путина: это Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев», — сказал Жириновский. Однако, по его словам, президентом станет тот человек, которого вся страна ждет на протяжении 30 лет. «Это буду я», — сказал Жириновский, отметив о намерениях баллотироваться на выборы президента 2024 года.
Ранее писатель, руководитель партии «За правду!» Захар Прилепин предположил, что следующим президентом страны станет левый консерватор, которому чужды заигрывания с Западом. При этом, по мнению писателя, россияне еще несколько десятилетий не выберут главой государства либерала.
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