27 декабря 2020

Жириновский раскрыл, кто станет президентом России после Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, лдпр, ввж
Президентом Росссии в 2024 году станет другой человек, считает депутат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможных преемников президента России Владимира Путина. Свои предположения депутат озвучил в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Я знаю, кто является преемниками Путина: это Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев», — сказал Жириновский. Однако, по его словам, президентом станет тот человек, которого вся страна ждет на протяжении 30 лет. «Это буду я», — сказал Жириновский, отметив о намерениях баллотироваться на выборы президента 2024 года.

Ранее писатель, руководитель партии «За правду!» Захар Прилепин предположил, что следующим президентом страны станет левый консерватор, которому чужды заигрывания с Западом. При этом, по мнению писателя, россияне еще несколько десятилетий не выберут главой государства либерала.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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