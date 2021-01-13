Сенат Конгресса США принял решение об импичменте Трампа

Сенат Конгресса США не будет созван 15 января для рассмотрения вопроса об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Соответствующее решение принял лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.
«Палата представителей была готова объявить президенту Трампу импичмент за „подстрекательство к восстанию“, но лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл (республика Кентукки) указал, что его палата не будет проводить судебный процесс до того, как Трамп покинет свой пост на следующей неделе», — пишет газета
Ранее Члены кабинета президента США Дональда Трампа обсудили возможность его отстранения от власти. Речь об этом зашла после того, как сторонники действующего главы государства захватили Конгресс США. Позже был опубликован текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа. Американского лидера, в частности, обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
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