13 января 2021

Сенат Конгресса США принял решение об импичменте Трампа

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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
Митч Макконнелл отказался собрать Сенат для импичмента Трампа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сенат Конгресса США не будет созван 15 января для рассмотрения вопроса об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Соответствующее решение принял лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.

«Палата представителей была готова объявить президенту Трампу импичмент за „подстрекательство к восстанию“, но лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл (республика Кентукки) указал, что его палата не будет проводить судебный процесс до того, как Трамп покинет свой пост на следующей неделе», — пишет газета The Washington Post. Республиканец отказался собирать верхнюю палату в пятницу, 15 января, и «вообще до 19 декабря». Это подтвердил представитель Макконнелла Даг Андрес в Twitter.

Ранее Члены кабинета президента США Дональда Трампа обсудили возможность его отстранения от власти. Речь об этом зашла после того, как сторонники действующего главы государства захватили Конгресс США. Позже был опубликован текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа. Американского лидера, в частности, обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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