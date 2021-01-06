СМИ: Трампу грозит импичмент за захват Капитолия его сторонниками

Члены кабинета президента США Дональда Трампа обсуждают возможность его отстранения от власти. Речь об этом зашла после того, как сторонники действующего главы государства захватили Конгресс США.
«Члены американского правительства обсуждают такую возможность (отстранение Трампа от власти — прим.ред.)», — пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал CBS. В этом случае обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Майкл Пенс. Стоит отметить, что президентский срок Трампа истекает 20 января, когда пройдет инаугурация демократа Джозефа Байдена.
Тем временем в республиканской партии, в которой состоит Дональд Трамп, призывают начать процедуру импичмента. «Он должен быть подвергнут импичменту и снят с должности», — приводит слова одного из республиканцев телеканал CNN.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне. В этот момент в Капитолии проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, уточняет «Царьград». Избранный президент США Джозеф Байден назвал это мятежом, пишет RT. В ходе беспорядков пострадали несколько человек, одна девушка погибла. Сейчас спецназу удалось зачистить Капитолий от протестующих.
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