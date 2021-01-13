В Госдуме предложили отказаться от ОГЭ

В Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ. Соответствующий документ депутаты рассмотрят весной, рассказал зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев.
«На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же полная отмена ОГЭ», — передают «Известия» слова Зайцева. По его словам, следующим шагом может стать отмена ЕГЭ. Оба экзамена, по его мнению, стандартизированы и оценивают не реальные знания, а навыки, полученные в результате подготовки. В Национальном родительском комитете инициативу назвали конструктивной. Там отметиили, что ОГЭ и ЕГЭ не подразумевают системные знания и глубокое понимание предмета, они направлены на «натаскивание».
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что ЕГЭ отменять не стоит, потому что других способов качественно оценить образование школьников невозможно, передает «Национальная служба новостей». Заслуженный учитель РФ из Москвы, историк Александр Снегуров призвал провести ЕГЭ в 2021 году дистанционно.
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