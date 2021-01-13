Адвокаты Фургала рассказали, когда завершится следствие

Завершение следствия по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может состояться 15 января. По словам адвокатов, Фургалу будут предъявлены окончательные обвинения, и стороны начнут знакомиться с материалами дела.
«На утро ближайшей пятницы всех пятерых адвокатов Сергея Фургала вызвали для проведения следственных действий с их клиентом. Этим действием, как пояснил защитникам старший следователь при председателе СКР Юрий Буртовой, станет предъявление господину Фургалу обвинения в окончательной редакции», — пишет «Коммерсант». Но, не смотря на это, адвокаты допускают, что следственные действия могут быть продолжены. Однако они надеются, что в документе не появится новых эпизодов.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан летом прошлого года по обвинению в организации убийств. По версии следствия, чиновник причастен к деятельности преступной группировки, которая в начале 2000-х годов организовала убийства двух местных предпринимателей. Ранее стало известно, что Фургалу могут предъявить новые обвинения. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере на предприятии «Амурсталь», совладельцем которого является его супруга.
Подписывайтесь на URA.RU в