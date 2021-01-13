13 января 2021

Адвокаты Фургала рассказали, когда завершится следствие

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сергею Фургалу предъявят окончательные обвинения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Завершение следствия по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может состояться 15 января. По словам адвокатов, Фургалу будут предъявлены окончательные обвинения, и стороны начнут знакомиться с материалами дела.

«На утро ближайшей пятницы всех пятерых адвокатов Сергея Фургала вызвали для проведения следственных действий с их клиентом. Этим действием, как пояснил защитникам старший следователь при председателе СКР Юрий Буртовой, станет предъявление господину Фургалу обвинения в окончательной редакции», — пишет «Коммерсант». Но, не смотря на это, адвокаты допускают, что следственные действия могут быть продолжены. Однако они надеются, что в документе не появится новых эпизодов.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан летом прошлого года по обвинению в организации убийств. По версии следствия, чиновник причастен к деятельности преступной группировки, которая в начале 2000-х годов организовала убийства двух местных предпринимателей. Ранее стало известно, что Фургалу могут предъявить новые обвинения. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере на предприятии «Амурсталь», совладельцем которого является его супруга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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