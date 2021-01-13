13 января 2021

СМИ узнали, сколько денег из бюджета получает партия Жириновского

© Служба новостей «URA.RU»
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32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, лдпр, ввж
Согласно отчету ЛДПР за 2019 год, 560 млн рублей ушло на пропаганду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Доходы ЛДПР за три года составили около 4 миллиардов рублей. Самая значительная статья поступлений — деньги федерального бюджета.

«От государства партия получила за это время почти 3,4 млрд, то есть примерно 85% от своего общего бюджета», — выяснили журналисты издания «Собеседник». Финансируются из народной казны политические партии в соответствии с законом: каждый поданный за партию голос на выборах в Госдуму конвертируется в 152 рубля дотаций ежегодно. Действует эта норма только для тех, кто набрал 3% голосов. Кроме того, вознаграждение предусмотрено и в случае успешного выступления кандидата от партии на президентских выборах.

Согласно отчету ЛДПР за 2019 год, 560 млн рублей ушло на пропаганду: информационную деятельность, рекламу, полиграфию. Содержание руководящих органов партии обходится дороже 100 миллионов в год, почти столько же тратится на региональные отделения. Еще 314 млн было израсходовано на региональные и местные выборы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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