У экс-кандидата в губернаторы Пермского края отбирают землю

Александ Репин намерен изучить позицию антимонопольного ведомства Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Предприятие «Телец-Агро» экс-кандидата в губернаторы Пермского края Александра Репина лишают земли. Агрофирма более 15 лет арендует лесной участок площадью 3 тысячи гектар в Кунгурском районе края. Как установило региональное управление ФАС, участок был передан министерством природных ресурсов края «Телец-Агро» с нарушением закона — без проведения торгов, информирует пресс-служба краевого антимонопольного ведомства.

«В период действия договора аренды между министерством и ООО „Телец-Агро“ заключались дополнительные соглашения […], которые являлись самостоятельными сделками, что противоречит Закону о защите конкуренции. В срок до 25 февраля 2021 года минприроды должно вернуть в казну из пользования ООО „Телец-Агро“ лесные участки», — отмечает УФАС.

Указано, что в случае невыполнения предупреждения в установленный срок будет возбуждено антимонопольное дело. Согласно данным картотеки СБИС, «Телец-Агро» занимается разведением молочного крупного рогатого скота, производством сырого молока. В беседе с корреспондентом URA.RU один из владельцев агрофирмы, бизнесмен Александр Репин заявил, что «пока не ознакомился с позицией УФАС». «Будем разбираться с этим вопросом», — сказал он. Получить оперативный комментарий министерства природных ресурсов края не удалось, в ведомство направлен запрос.

URA.RU рассказывало также, что холдинг «Сатурн-Р», владельцем которого является Репин, лишили возможности строить жилые дома в пермском микрорайоне Бахаревка. ГУ ФСИН Прикамья намерено разместить в данном микрорайоне склад под боеприпасы.