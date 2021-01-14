Росстат будет следить за стоимостью масок и ряда лекарств Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Росстат обновил список товаров и услуг, которые оцениваются при расчете инфляции. В него вошли, в числе прочего, подписки на онлайн-сервисы и каршеринги и еще 30 позиций.

«Значительно увеличилось количество лекарственных средств, товаров первой необходимости и средств гигиены. Если в 2020 году в ежемесячном режиме велся мониторинг цен больше чем на сорок лекарств, то в 2021 году — уже на 53», — говорится в сообщении Ростата.

Ведомство будет также следить за ситуацией с ценами на маски, антисептики и шприцы. Также в перечень включили процедуры КТ и МРТ, услуги сиделок. Исключены из списка, в свою очередь, были кнопочные телефоны, меховые шапки, а ртутные градусники были заменены на галинстановые.

До этого в Росстате назвали самый подорожавший продукт в 2020 году, передает телеканал 360. Им оказался сахар.