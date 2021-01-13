13 января 2021

Челябинец получил пост в федеральном министерстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, яковлев алексей
Алексей Яковлев теперь будет работать в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор национального парка «Таганай» Челябинской области Алексей Яковлев 14 января назначен заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территории Минприроды РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минприроды РФ. В министерстве экологии Челябинской области URA.RU заявили, что рады назначению Яковлева на столь высокую должность.

«Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов назначил директора и заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий. Ими стали Ирина Маканова и Алексей Яковлев», — говорится в сообщении пресс-службы Минприроды РФ.

Яковлев, экономист, по образованию, закончил Челябинский государственный университет. С 2010 года занимал должность директора национального парка «Таганай» в Златоусте. С 14 января исполнение обязанностей директора нацпарка возложено на замдиректора Эльвину Новоселову.

«Таганай» является одним из самых известных нацпарков УрФО и пользуется большой популярностью у туристов. «Алексей Михайлович очень много сделал для развития „Таганая“ и мы рады, что его заслуги оценили», — сообщили URA.RU в минэкологии региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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