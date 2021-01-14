Экономист: дыра в ПФР оставит будущих пенсионеров без денег

Родившимся после 1972 года будет не прожить на пенсию, считает Виталий Калугин Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россиянам, родившимся после 1972 года, не стоит ждать большой пенсии из-за дефицита денег в Пенсионном фонде, который наблюдается сегодня. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Существенная дыра в ПФР сейчас — это объективная реальность. Людям, родившимся после 1972 года, рассчитывать на нормальные выплаты от государства не стоит», — сказал экономист. Он уточнил, что пенсия будет настолько низкой, что прожить на эти деньги невозможно.

Аналитик отметил, что для выхода из этой ситуации сначала нужно восстановить экономику и только потом собирать налоги. «В Пенсионный фонд идут федеральные деньги, потому новые налоги вводить не будут, разве что могут поднять НДС», — добавил Калугин.

С мнением экономиста не согласна депутат Госдумы, член комитета думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб. В разговоре с URA.RU она пояснила, что государство выполняет свои обязательства в полной мере и продолжит делать это в будущем.

«До 2023 года из федерального бюджета в Пенсионный фонд России предусмотрены трансферты, которые будут больше инфляции. К 2024 году средняя выплата неработающим пенсионерам должна составить 20 тысяч рублей», — пояснила депутат.

Обязательства государства в этой части выполняются, отметила она. «Индексировать пенсию будут не реже 1 раза в год, по сумме не меньше, чем уровень инфляции», — резюмировала эксперт.