В суде назвали дату нового заседания по делу Навального

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Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Алексей Навальный вернется в Россию 17 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представление Федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока блогеру Алексею Навальному реальным будет рассмотрено Симоновским судом Москвы 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Симоновский суд рассмотрит представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный 29 января», — пишут «Открытые медиа» со ссылкой на пресс-службу суда. Заявление об отмене условного срока поступило от ФСИН в суд 11 января.

Ранее Навальный объявил, что вернется в Россию из Германии, где проходил лечение, 17 января. Таким образом он успеет прибыть в РФ до того, как суд может вынести решение о заключении его под стражу. В разговоре с URA.RU политолог Олег Матвейчев допустил, что Навальный решил вернуться, чтобы сотрудничать с правоохранительными органами и избежать реального срока.

ФСИН запросила замену условного срока для Навального реальным по делу «Ив Роше». Сам Навальный не согласился с намерением службы, отметив, что условный срок по этому делу закончился 30 декабря 2020 года.

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