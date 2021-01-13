Политологи объяснили, почему Навальный возвращается в Россию

Алексей Навальный прилетит в Россию, чтобы избежать тюремного срока, считает Олег Матвейчев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Блогер Алексей Навальный, объявивший о возвращении в Россию, решил сделать это после действий ФСИН, которая угрожает заменить его условный срок реальным. Такое мнение URA.RU высказал член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев. До этого Матвейчев говорил, что Навальный не скоро вернется домой, так как у него нет повестки для яркого возвращения. Теперь, по его словам, Навальный попытается сотрудничать с органами, чтобы избежать тюрьмы.

13 января Навальный заявил, что скоро вернется в Россию. В Twitter он сообщил, что прилетит из Германии, где проходил лечение, в воскресенье, 17 января. «17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом „Победы“», — написал он в соцсети.

«Правоохранительные органы поставили перед ним вопрос резко. Они дали понять, что человек, имеющий условный срок, не может так долго не являться на необходимые процедуры, учитывая, что он уже полностью здоров. Если он сбежал, значит, срок ему заменят реальным. Поэтому перед Навальным встал вопрос — или ехать сейчас, или не ехать вовсе, объявив о страхе сесть в тюрьму. Он выбрал вариант вернуться. Да и время сейчас ему подходящее — за другими, более громкими событиями, такими, как инаугурация президента [США Джо] Байдена, его возвращение шума не наделает», — заявил URA.RU Матвейчев.

Другую версию высказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, Навальный не хотел возвращаться в РФ, однако не смог получить политическое убежище в Германии. Ранее Мартынов прогнозировал, что Навальный попытается это сделать. По мнению политолога, таким образом Навальный хотел избежать уголовного дела о клевете на ветерана.

«Очевидно, что Навальному не удалось получить статус беженца. Госпожа [канцлер Германии Ангела] Меркель, которой история с Навальным была нужна как политический козырь, вероятно, утратила интерес к его судьбе. В США тоже не до него сейчас — своих проблем хватает. Вообще, в Twitter можно писать что угодно, если вы не Дональд Трамп. А на деле я по-прежнему сомневаюсь, что он вернется», — заявил 13 января URA.RU Мартынов.