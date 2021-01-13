Сидельцы ЦВСИГ недовольны отношением к ним как к арестантам Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге в ночь на 14 января в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) зашел ОМОН. Об этом URA.RU сообщили сидельцы изолятора. По их словам, бойцы ОМОН действовали жестко: среди сидельцев много пострадавших, одного человека увезли на скорой с оторванным пальцем. Протестуя, несколько мигрантов пытались покончить с собой.

Причиной беспорядков стал конфликт сидельцев ЦВСИГ с администрацией учреждения из-за плохого отношения к мигрантам. «К нам относятся как к арестантам, хотя по закону мы люди вольные — объясняем дежурным, что нельзя с нами так обращаться», — пояснил URA.RU один из сидельцев. «Спусковым крючком» стал конфликт с дежурным из-за посылок, который начал их разрывать. «Бранил нас всякими словами, оскорблял, называл обезьянами», — рассказал мигрант.

По его словам, ОМОН зашел в ЦВСИГ после полуночи. «Когда они начали избивать людей, почти в каждой «хате» по одному-два человека попытались покончить с собой», — говорит мигрант. — Одному палец оторвали — недавно его увезли на скорой». На роликах, оказавшихся в распоряжении URA.RU, видно окровавленных людей в камерах, врачей скорой и бойцов ОМОН.

Это далеко не первый случай беспорядков в ЦВСИГ Екатеринбурга. Последний произошел летом 2020, когда более 100 мигрантов написали заявления об ущемлении их прав, после чего изолятор посетили руководители силовых ведомств и свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. «После этого все было спокойно: мы не шли на конфликт, и нас не трогали. А недавно снова началось», — рассказал мигрант. «Мы в курсе ситуации, правозащитники выехали в ЦВСИГ для оказания юридической помощи мигрантам», — рассказала URA.RU президент «Уральской ассоциации беженцев» Людмила Лукашева.

В ГУ МВД по Свердловской области, куда URA.RU обратилось за комментарием, пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.