Следователи завели второе дело на мэра из ХМАО

Над главой Белого Яра Еленой Никифоровой сгущаются тучи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава поселка Белый Яр Елена Никифорова (Сургутский район) стала фигурантом второго уголовного дела. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На Никифорову возбуждено уголовное дело по статье 169 УК РФ — „Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности“. Поводом стала ситуация с расторжением контракта на уборку улиц от снега с предпринимателем Евгением Городиловым на 2019 и 2020 год», — сообщил инсайдер.

В прокуратуре ХМАО добавили, что после того, как подрядчик приступил к исполнению обязанностей, глава поселения стала предпринимать меры к расторжению с бизнесменом контракта. Например, она приняла незаконное решение о введении на территории поселения чрезвычайной ситуации. «Через месяц после начала действия контракта, бизнесмен был вынужден подписать соглашение о его расторжении. В дальнейшем главой без проведения конкурсных процедур заключен по аналогичному предмету муниципальный контракт с другим подрядчиком», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела. Городилов в беседе с URA.RU сообщил, что помимо возбуждения уголовного дела, подал в Арбитражный суд ХМАО на мэрию Белого Яра и требует с властей порядка 21 миллиона рублей в качестве упущенной выгоды. «Предварительное судебное заседание уже состоялось. Следующее назначено на 17 февраля», — прокомментировал предприниматель. Сама Никифорова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Никифорова стала фигурантом уголовного дела из-за того, что раздала порядка двух десятков квартир под служебное жилье вместо льготников. Теперь два этих дела объединены в одно производство.