Тюменская птицефабрика загрязняет поля отходами

Боровскую птицефабрику не единожды привлекали к ответственности за порчу земель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В полях в окрестностях Тюмени обнаружена свалка органических отходов. О том, что виной тому птицефабрика «Боровская», URA.RU сообщил собственный источник. Гора мусора, включая помет птиц, расположилась в 10 километрах от столицы региона.

«„Боровская“ птицефабрика продолжает складировать органические отходы от своей деятельности, в том числе птичий помет, на землях сельскохозяйственного назначения. Размещение отходов происходит в 10 км южнее Тюмени на полях, окруженных лесом. С приходом весны все это начнет таять и „радовать“ запахом жителей Восточного округа столицы», — рассказал URA.RU источник, пожелавший остаться анонимным.

В распоряжении редакции имеются координаты свалки. По словам инсайдера, процесс налажен: к месту складирования ведет укатанная дорога, берущая свое начало у самой птицефабрики. А тракторы с отходами приезжают туда каждый час.

Сообщения о фактах нарушения уже направлены в Министерство природных ресурсов РФ, Росприроднадзор и прокуратуру Тюменской области. В региональном Россельхознадзоре URA.RU рассказали, что птицефабрику «Боровская» за загрязнение почвы штрафуют ежегодно. За последние два года сумма взысканий составила более миллиона рублей.

В приемной предприятия оперативный комментарий не представили — генеральный директор отсутствовал. Агентство направило официальный запрос.