13 января 2021
12 января 2021

В Тюмени вместо снега выпал черный пепел. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимняя природа. Урал, зима, зимний лес, тропинка в снегу, северный урал, зимний урал, урал зимой
Черный пепел вместо снега выпал в тюменском микрорайоне Лесобаза Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В тюменском микрорайоне Лесобаза вместо снега выпал черный пепел. Информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Местные жители считают, что выброс пепла произошел на фанерном заводе, находящемся неподалеку.

«У кого-то снег падает, а у кого-то вот что… Микрорайон Тура, озеро Песьяное», — написал автор публикации, приложив несколько подтверждающих фотографий.

В комментариях к записи пользователи предположили, что пепел выпал из-за находящегося рядом Тюменского фанерного завода. «Каждую зиму так. Лесобаза — самый экологически грязный район. Перед тем, как покупать там квартиру, подумайте хорошо: круглые сутки будете этим дышать», — пояснила Анна Заморова. «Это, по всей видимости, фанерный завод. Их уже штрафовал Роспотребнадзор в 2018 году, но им все нипочем: продолжают сыпать сажу. Причем, скорее всего, если это дым из котельной, то топят отходами производства, в составе которых есть смолы. А мы всем этим дышим днем и ночью круглый год, а снег- это всего лишь лакмусовая бумажка», — заявила Яна Теплова.

В пресс-службу компании «Свеза», которой принадлежит Тюменский фанерный завод, направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в департамент недропользования и экологии Тюменской области.

Пепел вместо снега выпал в тюменском микрорайоне Лесобаза
Яна Теплова, соцсеть «ВКонтакте»

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...