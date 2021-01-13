Черный пепел вместо снега выпал в тюменском микрорайоне Лесобаза Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В тюменском микрорайоне Лесобаза вместо снега выпал черный пепел. Информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Местные жители считают, что выброс пепла произошел на фанерном заводе, находящемся неподалеку.

«У кого-то снег падает, а у кого-то вот что… Микрорайон Тура, озеро Песьяное», — написал автор публикации, приложив несколько подтверждающих фотографий.

В комментариях к записи пользователи предположили, что пепел выпал из-за находящегося рядом Тюменского фанерного завода. «Каждую зиму так. Лесобаза — самый экологически грязный район. Перед тем, как покупать там квартиру, подумайте хорошо: круглые сутки будете этим дышать», — пояснила Анна Заморова. «Это, по всей видимости, фанерный завод. Их уже штрафовал Роспотребнадзор в 2018 году, но им все нипочем: продолжают сыпать сажу. Причем, скорее всего, если это дым из котельной, то топят отходами производства, в составе которых есть смолы. А мы всем этим дышим днем и ночью круглый год, а снег- это всего лишь лакмусовая бумажка», — заявила Яна Теплова.

В пресс-службу компании «Свеза», которой принадлежит Тюменский фанерный завод, направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в департамент недропользования и экологии Тюменской области.

Пепел вместо снега выпал в тюменском микрорайоне Лесобаза Яна Теплова, соцсеть «ВКонтакте»