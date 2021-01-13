Свердловская полиция назвала причину бунта в центре для мигрантов

Все дело оказалось в водке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловская полиция назвала причину бунта в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Екатеринбурге, куда сегодня ночью зашел ОМОН. По словам полицейских, инициатором беспорядков стал 32-летний гражданин одной из бывших союзных республик, отсидевший срок за причинение тяжких телесных повреждений и освободившийся недавно из ИК-2 в Екатеринбурге (он ожидает выдворения на Родину). Знакомые прислали ему посылку, в которой дежурные ЦВСИГ обнаружили водку.

«Сотрудники полиции обнаружили и изъяли из его посылки спиртные напитки в пластиковых бутылках, которые были спрятаны в буханке хлеба, — рассказал URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Около полуночи гражданин и трое его сокамерников устроили дебош, призывая присоединиться к акции протеста других находящихся в центре. Участники инцидента стали повреждать мебель, двери, запорные механизмы, электроприборы и средства видеонаблюдения. Кроме того, они подожгли картонную коробку, отказались выходить из комнаты, забаррикадировавшись внутри помещения».

По слова Горелых, этот же человек (инициатор бунта) угрожал, что покончит с собой. «В подтверждение серьезности своих намерений зачинщик приставил к себе железный прут, угрожая причинить себе травмы, несовместимые с жизнью, — рассказал Горелых. — С целью недопущения противоправных действий, а также восстановления порядка в спецучереждении в центр направили дополнительные силы — представителей МВД и Росгвардии. ОМОН вынужден был применить спецсредства. Пострадавшим оказана необходимая медпомощь, госпитализация понадобилась одному человеку, ЦВСИГ продолжает работать в штатном режиме».

Ранее URA.RU сообщило о том, что в спецприемник для мигрантов в Екатеринбурге для устранения беспорядков ночью зашли бойцы Росгвардии.