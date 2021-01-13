13 января 2021
12 января 2021

В ЯНАО прокуратура подала десять исков против мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Надымская администрация не убирает 17 несанкционированных свалок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Надымская городская прокуратура подала 10 исков к мэрии муниципалитета из-за 17 незаконных свалок общей площадью 29 гектаров. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Органами местного самоуправления должных мер по ликвидации несанкционированных свалок не принималось. Еще в августе 2020 года городским прокурором главе администрации района внесено представление, по результатам рассмотрения которого надлежащих мер к ликвидации свалок не принято», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры округа.

В суде все требования прокуратуры были удовлетворены. Почему мэрия не исполнила представление в срок, узнать у администрации Надымского района не удалось. Запрос был направлен, но ответ на момент выхода публикации не был дан. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура провела проверку больницы Салехарда и выявила махинации с контрактами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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