Текслер назначит заместителя ключевому челябинскому министру

Бывший вице-мэр Челябинска Александр Егоров начнет работать заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с 18 января. Об этом сообщили URA.RU источники в правительстве региона.
«Задержка с назначением, вызвавшая пересуды, вызвана тем, что после увольнения из администрации Челябинска Егоров был в отпуске. С понедельника он приступит к своим обязанностям. В частности, он будет курировать объединение транспортных систем Челябинска, Копейска и Сосновского района», — пояснил URA.RU собеседник. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев.
Егоров появился в мэрии Челябинска в феврале 2020 года, заняв пост вице-мэра по городской среде. До этого Егоров работал замначальника отдела Мосгортранса. Активно занимался проектом развития такси, обеспеченностью парковочными местами во дворах, стимулированием общественного транспорта и общественной деятельностью. Он окончил Тверской государственный университет по специальности «Прикладная информатика.
О масштабных перестановках в правительстве региона Текслер заявил накануне Нового года. В частности, посты потеряли министр строительства Виктор Тупикин и министр спорта Леонид Одер.
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