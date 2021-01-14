Текслер назначит заместителя ключевому челябинскому министру

Александр Егоров займет должность замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области на следующей неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Бывший вице-мэр Челябинска Александр Егоров начнет работать заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с 18 января. Об этом сообщили URA.RU источники в правительстве региона.

«Задержка с назначением, вызвавшая пересуды, вызвана тем, что после увольнения из администрации Челябинска Егоров был в отпуске. С понедельника он приступит к своим обязанностям. В частности, он будет курировать объединение транспортных систем Челябинска, Копейска и Сосновского района», — пояснил URA.RU собеседник. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев.

Егоров появился в мэрии Челябинска в феврале 2020 года, заняв пост вице-мэра по городской среде. До этого Егоров работал замначальника отдела Мосгортранса. Активно занимался проектом развития такси, обеспеченностью парковочными местами во дворах, стимулированием общественного транспорта и общественной деятельностью. Он окончил Тверской государственный университет по специальности «Прикладная информатика.

О масштабных перестановках в правительстве региона Текслер заявил накануне Нового года. В частности, посты потеряли министр строительства Виктор Тупикин и министр спорта Леонид Одер.