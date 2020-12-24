Текслер нашел замену уволенным челябинским министрам

Алексей Текслер обновил правительство региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

И. о. министра спорта и туризма Челябинской области назначен Максим Соколов, ранее занимавший должность первого замруководителя ведомства. И.о. министра строительства региона назначен Юрий Элбакидзе, который до этого занимал должность замминистра. Соответствующие постановления подписал глава региона Алексей Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства.

Перед этим Текслер отправил в отставку министра спорта Леонида Одера и министра строительства Виктора Тупикина. «И. о. министра строительства и инфраструктуры назначен Юлий Элбакидзе. И. о. министра по физической культуре назначен Максим Соколов», — объяснили в пресс-службе.

Соколов и Элбакидзе начнут работать с 1 января, с этого дня уйдут в отставку Тупикин и Одер. «Соколову и Элбакидзе дадут время, чтобы проявить себя на посту как временных руководителей, чтобы потом избавиться от приставки „и.о“», — сообщили URA.RU в правительстве. Замминистра дорожного хозяйства и транспорта назначен Александр Егоров, который сейчас работает вице-мэром Челябинска. Первым замминистра вместо Александра Филиппова станет Станислав Харченко.

На пресс-конференции 24 декабря губернатор объяснил отставки «необходимостью перезагрузки подразделений». Увольнения отложили до конца декабря, чтобы закрыть финансовые документы за 2020 год. Как сообщил URA.RU источник в резиденции, причиной отставок стали замечания к работе.

Элбакидзе поступил на работу в правительство 19 октября, Соколов работает в минспорта с апреля. Егоров появился в мэрии Челябинска в феврале, заняв пост вице-мэра по городской среде. Эта должность была введена по инициативе Текслера.