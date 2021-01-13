Власти срывают планы застройщика, который сносит ПРОМЭКТ

На месте здания ПРОМЭКТа застройщик хочет возвести две высотки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Конфликт вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Корпорация «Маяк» не сможет возвести два 25-этажных дома в Екатеринбурге, ради которого она со скандалом сносит конструктивистское здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ). Об этом на пресс-конференции заявил министр строительства Свердловской области Михаил Волков.

«По сведениям Роспотребнадзора, РТСР РФ [Российской телевизионной и радиовещательной сети], санитарно-защитная зона говорит о том, что на данной территории (ул. Декабристов, 20 — прим. ред.) можно строить здания не выше 60 метров (соответствует примерно 20 этажам — прим. ред.)», — сказал Волков. По его словам, «Маяк» пока не обращался в минстрой за разрешением на строительство 25-этажек.

Как писало URA.RU, конфликт вокруг сноса конструктивистского здания бывшего ПРОМЭКТа длится с конца 2020 года. Общественники требуют остановить работы и признать постройку объектом культурного наследия. Реагируя на протест, мэрия также просила «Маяк» отложить демонтаж, пока эксперты оценивают значимость здания. 10 января, во время демонтажа на пешеходную часть улицы рухнула одна из стен (обошлось без пострадавших).

«Мы видели, что эти действия [по сносу ПРОМЭКТа] предпринимались очень некачественно. Прямо скажем, что застройщик подошел к реализации [плана] поверхностно — видимо, торопился, поэтому не учел многих вопросов», — оценил ситуацию Волков. Представитель «Маяка» обещала прокомментировать слова министра позднее. Ранее в компании подчеркивали, что здание ПРОМЭКТа сносится потому, что находится в аварийном состоянии.