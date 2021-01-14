Губернатор ЯНАО проверит мэров

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Дмитрий Артюхов, заместитель губернатора ЯНАО по экономике. Салехард, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов поручил провести проверку по дорожной сфере Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проверит, насколько эффективно муниципалитеты расходуют бюджетные деньги, выделенные на ремонт и строительство дорог. Такое решение глава региона принял после тематического заседания в правительстве РФ, сообщили URA.RU в администрации округа.

«По итогам совещания губернатор поручил провести проверку эффективности выделения субсидий на дорожную деятельность в муниципалитетах, особое внимание обратить на приемку объемов и качества работ», — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. Там уточнили, что проверкой займется замгубернатора Аркадий Бессонов.

Ранее днем Артюхов участвовал в совещании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. На встрече выступил глава комиссии, вице-премьер Марат Хуснуллин. Он подвел итоги кампании 2020 года по строительству и ремонту дорог и обозначил задачи на ближайшее время.

В октябре Артюхов заявлял, что власти Ямала изменят систему контроля за дорожными работами. Ремонт и строительство с 2021 года будут контролировать независимые службы технадзора. До этого губернатор признавал, что дорожная сфера является одним из самых проблемных направлений в ЯНАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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