Губернатор ЯНАО изменил систему контроля за строительством дорог

Новый замгубернатора Александр Подорога подвел предварительные итоги Года дорог Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Ремонт и строительство дорог в ЯНАО в 2021 году будут контролировать независимые службы. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов на заседании окружного правительства.

«Все работы должны контролироваться сторонними службами технадзора. В стране эти независимые структуры созданы. В следующем году ситуация, когда участки принимаются близкими к подрядчику фирмами, а такие факты все еще встречаются, должны быть исключены», — заключил глава региона. По словам губернатора, случаи, когда службы контроля оказываются аффилированными с подрядчиками, должны быть полностью исключены.

Промежуточные итоги Года дорог в ЯНАО, объявленного главой региона, подвел заместитель губернатора Александр Подорога. Он отметил, что в 2020 году масштаб ремонта и строительства был существенно увеличен, а работы велись на 400 км региональных и муниципальных трасс.

Замгубернатора, курирующий дорожное хозяйство, назвал главным событие года предстоящее открытие трассы Надым — Салехард, запланированное на декабрь. Масштабные изменения были отмечены на границе Ямала и Югры, на подъезде к Ноябрьску, на дороге между Новым Уренгоем и Коротчаево.

Ранее губернатор Артюхов назвал дорожное строительство одним из самых проблемных направлений в ЯНАО. В августе во время рабочей поездки по региону из-за неудовлетворительного состояния трасс был отправлен в отставку глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Максим Першиков.