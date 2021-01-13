В мэрию курганского города нагрянули силовики

Силовиков без опознавательных знаков видели в кабинете замглавы Шадринска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В здании администрации города Шадринск Курганской области 14 января работают силовики. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к местным властям. В пресс-службе мэрии информацию подтвердили.

«Приехали люди в черной форме без опознавательных знаков и в масках. Их видели в кабинете [заместителя главы города, руководителя комитета по строительству и архитектуре Валентина] Дорошенко и на третьем этаже здания», — рассказали инсайдеры. Других подробностей они не знают.

«Силовики работают с документацией комитета по строительству и архитектуре», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе городской администрации. Получить оперативные комментарии в следственном управлении СК по Курганской области URA.RU не удалось. В пресс-службе областного УФСБ не стали комментировать данную информацию.