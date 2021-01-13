Крупнейший вуз Пермского края ослабил карантин для студентов

Студенты приступят к очному обучению с 25 января Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский политехнический университет (ПНИПУ), являющийся крупнейшим вузом в крае, переводит студентов-старших курсов на очный формат обучения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. Отмечается, что решение принято в связи с улучшением эпидситуации в университете.

«Студенты-очники выпускных курсов пермского политеха вернутся к обучению в очном формате: с 25 января начнут учиться очно магистранты второго года обучения, а с 1 февраля — 4-е курсы бакалавриата и 5-е курсы специалитета», — указали в пресс-службе ПНИПУ.

Пермский политехнический университет перевел студентов на дистанционное обучение в середине октября 2020 года из-за коронавируса. Сейчас COVID-19 диагностирован только у одного студента, среди преподавателей нет инфицированных. В декабре ПНИПУ отменил госэкзамены по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и специалитета на 2020-2021 учебный год. Решение было принято в связи с ростом числа заболевших в вузе.