Второй крупнейший вуз Пермского края переходит на удаленку

Пермский политехнический университет (ПНИПУ) переходит на дистанционное обучение. Информация размещена на официальном сайте вуза. Заниматься удаленно студенты политеха начнут с понедельника, 19 октября.
«Аудиторные занятия и консультации у студентов очной формы обучения будут проводить в дистанционном формате. Исключение составят занятия, которые требуют использования лабораторного оборудования или специализированного программного обеспечения», — информирует университет.
Дистант водится также для студентов очно-заочной и заочной форм обучения, кроме выпускных курсов. ПНИПУ является самым крупным вузом в крае по количеству студентов. Согласно официальным данным, в университете обучается свыше 18 тыс. человек. Ранее о введении дистанционного формата обучения студентов объявил Пермский классический университет.
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