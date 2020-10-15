15 октября 2020
14 октября 2020

Второй крупнейший вуз Пермского края переходит на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондиционеры на главных улицах города. Пермь, кондиционеры, политехнический университет
Занятия в вузе будут проводиться дистанционно Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU
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Пермский политехнический университет (ПНИПУ) переходит на дистанционное обучение. Информация размещена на официальном сайте вуза. Заниматься удаленно студенты политеха начнут с понедельника, 19 октября.

«Аудиторные занятия и консультации у студентов очной формы обучения будут проводить в дистанционном формате. Исключение составят занятия, которые требуют использования лабораторного оборудования или специализированного программного обеспечения», — информирует университет.

Дистант водится также для студентов очно-заочной и заочной форм обучения, кроме выпускных курсов. ПНИПУ является самым крупным вузом в крае по количеству студентов. Согласно официальным данным, в университете обучается свыше 18 тыс. человек. Ранее о введении дистанционного формата обучения студентов объявил Пермский классический университет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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