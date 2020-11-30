Крупнейший пермский вуз отменил госэкзамены из-за коронавируса

Госэкзамены отменены в период с ноября по февраль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермский политехнический университет (ПНИПУ), являющийся крупнейшим вузом Пермского края, отменил госэкзамены. Приказ ректора вуза Анатолия Ташкинова опубликован на официальном сайте университета. Как уточнили URA.RU в пресс-службе политеха, решение принято из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

«Исключить госэкзамен из состава государственной итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и специалитета на 2020/21 учебный год в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года», — говорится в приказе. В мае этого года ПНИПУ также отменял госэкзамены из-за коронавируса.

Сейчас вуз продолжает обучение в смешанном формате. Теоретические занятия проходят дистанционно, практические — в корпусах вуза с соблюдением необходимых мер безопасности.