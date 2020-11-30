30 ноября 2020
29 ноября 2020

Крупнейший пермский вуз отменил госэкзамены из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, учебный процесс, высшее учебное заведение, студенты, сессия
Госэкзамены отменены в период с ноября по февраль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пермский политехнический университет (ПНИПУ), являющийся крупнейшим вузом Пермского края, отменил госэкзамены. Приказ ректора вуза Анатолия Ташкинова опубликован на официальном сайте университета. Как уточнили URA.RU в пресс-службе политеха, решение принято из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

«Исключить госэкзамен из состава государственной итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и специалитета на 2020/21 учебный год в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года», — говорится в приказе. В мае этого года ПНИПУ также отменял госэкзамены из-за коронавируса.

Сейчас вуз продолжает обучение в смешанном формате. Теоретические занятия проходят дистанционно, практические — в корпусах вуза с соблюдением необходимых мер безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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