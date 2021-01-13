Эксперт рассказал, что ждет рынок недвижимости Тюмени в 2021 году

В 2021 году тюменцам не стоит рассчитывать на то, что квартиры в новостройках упадут в цене. Об этом сообщил руководитель направления первичной недвижимости сервиса «Авито. Недвижимость» Дмитрий Алексеев. Он уточнил, что в конце 2020-го года стоимость такого жилья, напротив, выросла на 20%.
«В 2021 году на рынке первичной недвижимости ожидается сокращение объема продаж, во многом обусловленное снижающимися доходами населения. Цены на квартиры в новостройках при этом не снизятся, поскольку растет доля проектов с эскроу-счетами, что повышает себестоимость жилья. Сохраняются низкие ипотечные ставки и дефицит предложения. В подобных условиях фактором, способным сдержать рост цен, может стать стимуляция ввода в эксплуатацию новых объектов», — пояснил Алексеев.
По данным сервиса «Авито. Недвижимость», стоимость квадратного метра жилья в новостройках в четвертом квартале 2020 года выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом, спрос на квартиры в новых домах снизился на 2%, а предложение увеличилось на 11%.
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