13 января 2021
12 января 2021

Эксперт рассказал, что ждет рынок недвижимости Тюмени в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Горького. Екатеринбург, элитное жилье, новостройки, недвижимость, жк кандинский
В 2020 году стоимость квадратного метра в тюменских новостройках выросла на 20% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В 2021 году тюменцам не стоит рассчитывать на то, что квартиры в новостройках упадут в цене. Об этом сообщил руководитель направления первичной недвижимости сервиса «Авито. Недвижимость» Дмитрий Алексеев. Он уточнил, что в конце 2020-го года стоимость такого жилья, напротив, выросла на 20%.

«В 2021 году на рынке первичной недвижимости ожидается сокращение объема продаж, во многом обусловленное снижающимися доходами населения. Цены на квартиры в новостройках при этом не снизятся, поскольку растет доля проектов с эскроу-счетами, что повышает себестоимость жилья. Сохраняются низкие ипотечные ставки и дефицит предложения. В подобных условиях фактором, способным сдержать рост цен, может стать стимуляция ввода в эксплуатацию новых объектов», — пояснил Алексеев.

По данным сервиса «Авито. Недвижимость», стоимость квадратного метра жилья в новостройках в четвертом квартале 2020 года выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом, спрос на квартиры в новых домах снизился на 2%, а предложение увеличилось на 11%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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