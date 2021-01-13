13 января 2021

В Курганской области побит рекорд по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid19, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи
Всего в регионе обнаружили 13 592 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 14 января выявили 114 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Предыдущий рекорд по числу больных в регионе зафиксировали 25 декабря 2020 года, когда за день выявили 113 случаев инфицирования.

«На 14 января в Курганской области лабораторно подтверждены 114 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 41 больного обнаружили в Кургане, остальных — в Белозерском, Варгашинском, Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Притобольном, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске.

За все время в области обнаружили 13 592 случая заражения COVID-19. Из них, по данным сайта стопкоронавирус.рф, выздоровело 11 784 человека, 202 пациента скончались от коронавируса.

15 июня 2020 года в Курганской области ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет, а детям запрещено находиться на улице без взрослых, если они не идут в школу или больницу. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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