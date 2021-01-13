13 января 2021

Текслер сделал новое назначение в челябинском правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Алексея Текслера. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер продолжает перестановки в правительстве Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил Николая Барышникова заместителем начальника Главного управления по труду и занятости региона. Соответствующий документ появился на портале официальной информации 14 января.

«Назначить Барышникова Николая Геннадьевича заместителем начальника Главного управления по труду и занятости населения с 19 января 2020 года. Установить ему испытательный срок в три месяца», — говорится в тексте документа.

Как рассказали URA.RU в самом управлении, под Барышникова была создана специальная ставка. «Он будет отвечать за цифровизацию работы ведомства. Барышников — профессиональный айтишник, ранее он работал в коммерческих структурах», — пояснили в ГУ по труду и занятости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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