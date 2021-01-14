Россиянка заявила о насильной вакцинации солдата-аллергика

В ЮФО заявили, что данные об аллергии призывника на вакцину являются фейком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Призывник из севастопольской воинской части Максим Чурилов попал в реанимацию после того, как ему ввели вакцину от коронавируса. Об этом сообщила его бабушка Ирина Чурилова, отметив, что ранее у солдата не приняли заявление об отказе от вакцинации. Однако в пресс-службе Южного военного округа информацию об инциденте опровергли.

Как рассказала Чурилова «Ридусу», после того как призывникам сообщили об обязательной вакцинации, Максим попытался объяснить, что с детства не получал никаких вакцин из-за риска тяжелой аллергии. По словам женщины, военные медики не приняли отказов и ввели призывнику «Спутник V». Через несколько часов состояние солдата ухудшилось и его госпитализировали. Кроме того, в соцсетях были сообщения о том, что после вакцинации в части около 20 военнослужащих слегли с высокой температурой, и никакой помощи им оказано не было.

«Информация, распространяемая в социальных сетях псевдоорганизациями, о якобы острой аллергической реакции на прививку от COVID-19 у российского военнослужащего в Крыму не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе Южного военного округа. Уточняется, что в Вооруженных силах вакцинация проводится в добровольном порядке, и все военнослужащие после процедуры чувствуют себя хорошо.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что со следующей недели в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. По мнению главы государства, российская вакцина от COVID является лучшей в мире.