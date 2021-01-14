Переболевшим коронавирусом москвичам ослабят карантин

В Москве карантинные ограничения ослабят не только для тех, кто поставил прививку от коронавируса, но и для тех, кто переболел COVID и имеет антитела. Как заявил мэр города Сергей Собянин, система послаблений для переболевших коронавирусом сейчас находится в разработке.
По словам Собянина, уже сейчас пенсионеры, сделавшие прививку от коронавируса и получившие сертификат, могут свободно передвигаться по городу. Для них автоматически разблокируют социальные карты льготного проезда. «Что касается граждан, которые переболели, имеют антитела, — это более сложная система для контроля, для пролонгации таких решений, потому что антитела сегодня есть, завтра они исчезли», — рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» мэр Москвы. По его словам, сейчас власти работают над возможностью предоставления переболевшим москвичам льгот в учреждениях, организациях и городском транспорте.
Вместе с тем Собянин заявил, что Москва сможет вернуться к обычной жизни в мае, хотя снижение заболеваемости коронавирусом в городе может начаться раньше. Мэр столицы напомнил, что развитие ситуации будет зависеть от активности вакцинации.
Все ограничения по коронавирусу, кроме обучения школьников, продлеваются в Москве до 21 января, напоминает «Национальная служба новостей». А с 18 января московские учащиеся с 1 по 11 класс смогут вернуться в школы, транспортные карты детей разблокируют, передает телеканал 360.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации от коронавируса. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Россия готова к массовой вакцинации граждан со следующего понедельника, 18 января.
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